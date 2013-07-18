لجنة أممية إلى سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسركي أن الممثلة العليا لشؤون نزع السلاح أنغيلا كين ورئيس بعثة التحقيق الدولية باستخدام الكيماوي أكي سلستروم سيتوجهان إلى دمشق الأسبوع المقبل لبحث تفاهم مشترك لتسهيل عمل البعثة الدولية في سوريا.

وقال نيسركي إن "هدف الزيارة سيكون استكمال المحادثات بشأن وسائل التعاون المطلوب من السلطات السورية وضمان أمن البعثة. فالأمين العام يأمل في أن تثمر الزيارة عن تفاهم مشترك بشأن تسهيل دخول البعثة الى مواقع البحث وفقا للتقارير التي تسلمتها الأمم المتحدة".

في غضون ذلك، حذرت مؤسسة الإغاثة الإنسانية التركية من أن المساعدات الدولية لسوريا تراجعت بشدة في الشهور القليلة الماضية.

وقالت المؤسسة التي تنقل شاحناتها مساعدات تم جمعها في تركيا والخارج الى سوريا، إنها تنقل الآن عُشر المساعدات التي كانت تنقلها في وقت سابق من العام الحالي. وأكد رئيس مؤسسة الإغاثة التركية بولنت يلدريم أن العدد اليومي للشاحنات المرسلة الى سوريا تراجع الى خَمس أو عشر شاحنات بعد أن كان ما بين خمسين الى ستين شاحنة.