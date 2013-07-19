ليلى زروقي: حالة الأطفال في سوريا أمر لا يطاق

أكدت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، أن النظام السوري يرتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والنساء، قائلة "حالة الأطفال في سوريا أمر لا يطاق، وعلينا أن نفعل شيئاً حيال هؤلاء الأطفال".

وقالت زروقي في مقابلة مع قناة "العربية" إن الأطفال في سوريا يتعرضون بشكل مستمر للانتهاكات، مؤكدة أن المعاناة النفسية أخطر من الجسدية على الأطفال السوريين لأنها تترتّب عليها آثار سلبية في المستقبل.

وكانت زروقي زارت دمشق الاثنين، حيث التقت مسؤولين سوريين لبحث أوضاع الأطفال المتأثرين بالعنف في سوريا.

وأكد مكتب زروقي في منتصف يونيو/حزيران الماضي تلقيه تقارير تم التحقق منها بأن أطفالا سوريين "قتلوا أو أصيبوا في عمليات قصف عشوائية أو أصيبوا برصاص قناص أو استخدموا دروعاً بشرية أو سقطوا ضحايا تكتيكات ترهيبية" خلال النزاع.

