أكراد سوريا يعتزمون تشكيل حكومة مستقلة لإدارة مناطقهم

أفاد سكرتير حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي لوكالة "فرانس برس" أن الأكراد في شمال سوريا يعتزمون تشكيل حكومة مستقلة لإدارة مناطق وجودهم.

وصرح المسؤول الكردي أن الأزمة السورية ليست لها نهاية على الحد المنظور ولهذا السبب فإن الاتحاد الديمقراطي الكردي بحاجة لتشكيل إدارة ذاتية ديموقراطية" في المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا لا سيما محافظة الحسكة وبعض مناطق حلب، مشيرا الى أن الحكومة ستكون حكومة محلية مؤقتة.

وأمس الجمعة تمكّن مقاتلون أكراد من طرد مسلحي جبهة النصرة من مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا بالكامل، بعد اشتباكات عنيفة قتل فيها 29 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد فتحت جبهة جديدة في سوريا بين مقاتلين أكراد ومجموعات تابعة لتنظيم القاعدة.

وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن الاقتتال الداخلي بين الجماعات المعارضة السورية تصب في مصلحة الأسد.