اشتباكات في محيط المطارات بمحافظة حلب

تجددت الاشتباكات في محيط المطارات بمحافظة حلب (شمال سوريا) التي تحاول المجموعات المقاتلة المعارضة السيطرة عليها منذ أشهر، وتترافق مع مواجهات في عدد من أحياء مدينة حلب التي دخلت المعارك فيها سنتها الثانية اليوم الاحد.



وأفاد المرصد في بريد إلكتروني عن اشتباكات فجر اليوم قرب مطار حلب الدولي المقفل منذ كانون الثاني/يناير ومطار النيرب العسكري الملاصق له. وكان أشار مساء امس الى اشتباكات في محيط مطار كويرس العسكري الذي يبعد حوالى اربعين كيلومتراً شرق حلب.

وذكر المرصد أن "اشتباكات عنيفة تدور عند أطراف حي سليمان الحلبي بين الكتائب المقاتلة والقوات النظامية".

وكانت معارك سجلت أمس في أحياء الراشدين، وصلاح الدين جنوب غرب، واندلعت المعارك في مدينة حلب في تموز/يوليو الماضي.

وتتقاسم السيطرة على أحياء حلب قوات النظام والمعارضة المسلحة، وشهدت المدينة في الأشهر الأولى من المعارك عنفاً شديداً تسبب في نزوح عشرات الآلاف من سكانها وبتدمير العديد من المساكن والمباني والسوق الأثرية لحلب ومأذنة الجامع الأموي الأثري الكبير.

وفي ريف دمشق وقعت اشتباكات في منطقة عدرا شمال شرق دمشق، بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة، حيث قتل ضابط في الحرس الجمهوري في المعارك، وعدد من القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة.

وتشكّل عدرا ممراً رئيسياً إلى منطقة العباسيين في دمشق التي شهدت اشتباكات أمس السبت وتعرضت لهجمات عدة بقذائف الهاون خلال الاسابيع الاخيرة. ويتحصن مقاتلو المعارضة في عدد من مناطق ريف دمشق التي يستخدمونها كقاعدة خلفية لتنفيذ هجمات على العاصمة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، إن وحدة من الجيش "قضت على أعداد من إرهابيي جبهة النصرة بعضهم من جنسيات أجنبية غرب المدينة الصناعية بعدرا"، وتمت "مصادرة أسلحة وذخيرة" منهم.

وقتل السبت في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا 109 أشخاص، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يقول إنه يعتمد، للحصول على معلوماته، على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل سوريا.