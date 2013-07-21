أنباء عن أسر الأكراد لأمير دولة العراق والشام في الرقة

تواردت أنباء عن اعتقال مقاتلين أكراد في شمال سوريا لأمير دولة العراق والشام التابع لتنظيم القاعدة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اندلاع مواجهات بين مقاتلين من لواء جبهة الأكراد وعناصر تابعين لتنظيم "دولة العراق والشام الإسلامية" مساء السبت إثر اعتقال مقاتلين أكراد لأمير التنظيم في مدينة تل أبيض في ريف الرقة مع مجموعة من العناصر التابعة له.

وأشار المرصد إلى أن اعتقال هؤلاء حصل "أثناء تفخيخهم لمدرسة كانت مقرا لحزب كردي في المدينة اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة امتدت إلى عدة أحياء من المدينة رافقها انتشار للكتائب المقاتلة في المدينة وعند أطرافها".

ولفت المرصد إلى "معلومات عن مقتل اثنين من دولة العراق والشام الإسلامية، وأنباء عن جرحى في صفوف الطرفين".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام على قيام مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية بطرد مسلحي جبهة النصرة ودولة العراق والشام الإسلامية من مدينة راس العين الاستراتيجية في محافظة الحسكة.

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، قام المقاتلون الأكراد في محافظة الحسكة ذات الغالبية السكانية الكردية بطرد الجهاديين من نقطة عسكرية ومصادرة أسلحتهم.

وتخضع المناطق الكردية لسلطة لجان محلية كردية منذ انسحاب قوات الرئيس السوري بشار الأسد منها أواسط العام الماضي.