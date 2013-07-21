ذكرت منظمة الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين السوريين وصل إلى 600 ألف لاجئ في الأردن، كما أصبح مخيم الزعتري مدينة يولد فيها كل يوم 15 طفلاً.

"موطن بلا وطن" هذا هو مخيم الزعتري في الأردن، الذي يقطن فيه 150 ألف لاجئ هاربين من درعا جنوب سوريا، 70% منهم نساء وأطفال، ليصبح بذلك الزعتري أكبر خامس تجمع سكاني في الأردن.

المخيم الذي مرّ عام على افتتاحه، في بلد شحيح الموارد يحاول اللاجئون فيه استعادة حياتهم والعيش بشكل طبيعي.

فكل يوم يبصر النور فيه حوالي 12 إلى15 طفلاً، كما تم استبدال الخيم بمنازل نقالة تكلفة كل منها يقارب 2500 دولار أميركي،

يحوي المخيم إلى الآن 16500 منزل، ويأمل القائمون عليه أن يصل العدد إلى ثلاثين ألف منزل في الفترة القادمة.

ومن صور تعايش اللاجئين مع الوضع الحالي في ظل عدم وجود حل في الأفق لإنهاء الصراع في بلادهم، بدء عدد منهم العمل بالتجارة فالبعض يقوم ببيع المنازل المتنقلة أو تأجيرها، كما تم افتتاح نحو 3000 محل تجاري و580 مطعما موجودة في وسط المخيم في شارع أطلق عليه "الشانزليزيه"، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل فواتير الكهرباء إلى نحو 500 ألف دولار شهرياً.

مخيم الزعتري يضم مدرستين أهميتهما لا تكمن فقط في تعليم عشرة آلاف طالب، بل هما مكان توزيع الخبز أيضا على اللاجئين.. كما يحتوي المخيم أيضا على مستشفيات عدة منها الفرنسي والإيطالي والمغربي، بالإضافة لعيادات صحية أردنية وخليجية قدمت من منظمة أطباء بلا حدود.