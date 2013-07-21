"سوريا دعم" تطلق أول موسوعة عن اللاجئين السوريين

أعلنت "سوريا دعم" عن قرب إطلاقها أول موسوعة عربية توثق لتاريخ النزوح واللجوء السوري بكافة تفاصليه وأبعاده والقضايا المرتبطة به، وقالت المنظمة المتخصصة في إيواء اللاجئين السوريين، إن لجوء الشعب السوري خارج بلاده هي من القضايا الفاصلة في التاريخ العربي لما لها من انعكاسات جوهرية وأبعاد إنسانية وسياسية على مختلف دول المنطقة، ورغم ذلك لم تحظ بالتوثيق المطلوب، فكان لابد من عمل يوثق هذه المرحلة المؤلمة في حياة الشعب السوري.

وقال الدكتور بشر عبدالإله، المدير التنفيذي لمنظمة سوريا دعم، في حديث خاص لـ العربية.نت، إن فكرة إعداد الموسوعة بدأت عندما كانت المنظمة تستعد لإقامة سلسلة من ورشات العمل عن تفاصيل قضية اللجوء، وعند البحث لم تجد المعلومات الكافية والتفاصيل الشاملة، وما تم العثور عليه كان متناثرا، وبناء على ذلك أخذت المنظمة على عاتقها العمل على جمع كل التفاصيل التي تتعلق باللاجئين والقضايا ذات الارتباط بهم، ووضعها في موسوعة إلكترونية تحدث باستمرار حتى تتدارك أوجه التقادم نظرا لتلاحق الأحداث.

كما أوضح بشر أن الموسوعة ستقدم عملا توثيقيا ضخما، يتضمن قاعدة بيانات شاملة لكل ما يتعلق باللاجئين السوريين من مواد صحافية وتقارير ومقابلات وقرارات ومشاهدات شفوية ومكتوبة للاجئين والنازحين في مختلف المناطق ، مشيرا إلى أن العمل على تجهيز الموسوعة استغرق سنة كاملة، حيث واجه فريق العمل صعوبات جمة في عملية الجمع والبحث والتوثيق، نظرا لندرة المصادر، وبعد عملية بحث كاملة استطاعت أن تنجز هذا العمل والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم العربي.

وحول ما تتضمنه الموسوعة، قال الدكتور بشر إنها قُسمت إلى 12 قسماً رئيسياً، أهمها قسم مخيمات اللجوء والذي يسلط الضوء على كافة مخيمات اللاجئين في أماكن تواجدها ويتحدث عن ظروف تأسيسها وأوضاعها وأعدادها، و قسم الإيواء والذي يتناول الجهات الداعمة وأبرز الاحتياجات والإحصائيات والأرقام حول اللجوء وإفرازاته، وقسم لاجئين والذي يختص برصد معاناة سكان المخيمات المختلفة وصمودهم إلى جانب الأقسام الأخرى، فيما ستسعي المنظمة لترجمة الموسوعة إلى أكثر من لغة وبخاصة اللغة الإنجليزية.

تجدر الإشارة إلى أن "سوريا دعم" منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية، انطلقت إبان بدء موجة نزوح ولجوء السوريين، وهي مسجلة رسميا في بلجيكا وتعمل على تقديم الدعم والإيواء لآلاف اللاجئين المسجلين لديها داخل سوريا وعلى الحدود التركية، وتتمثل رؤيتها في تكوين مجتمع مستقر وفاعل يعيش حياة كريمة في أفضل الظروف الممكنة من خلال تزويدهم بخدمات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.