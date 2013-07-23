الجيش الحر يهاجم أكبر حاجز عسكري للنظام شمال سوريا

تشهد سوريا تطورات عسكرية متلاحقة، فبعد سيطرة الجيش الحر على خان العسل بريف حلب، أضحت إمدادات قوات النظام من دمشق شبه مقطوعة، الأمر الذي دفع الجيش الحر إلى الانتقال إلى مهاجمة معسكر القرميد في ريف إدلب، الذي يعد أكبر حاجز عسكري للنظام في الشمال.

وتؤكد سيطرة الجيش الحر على مدينة خان العسل الشمالية الاستراتيجية، إحدى آخر المناطق في الجزء الغربي من محافظة حلب، السيطرة بشكل كامل على طريق حلب دمشق، ما يعني قطع الطريق على إمدادات جيش النظام، وفتح الطريق أمام الجيش الحر للتقدم نحو أكاديمية الأسد التي تعتبر غرفة العمليات الأساسية لجيش النظام في حلب، التي في حال سقوطها بيد الجيش الحر يصبح الطريق مفتوحاً إلى منطقتي حلب الجديدة والفرقان، ما يعني تحرير حلب بشكل كامل على ما يقول المجلس الأعلى لقيادة الثورة في حلب.

ميدانياً، أعلن الجيش الحر خوض معارك للسيطرة على معسكر القرميد في ريف إدلب، الذي يعتبر أكبر حاجز لقوات النظام في المنطقة، وإذا ما سيطر الجيش الحر على هذا المعسكر فإن الطريق إلى مدينة إدلب يصبح مفتوحاً بشكل كامل، إذ يقع الحاجز الذي يضم 20 دبابة، و4 عربات شيلكا، و6 مدافع من نوع فوزليكا، و300 عنصر من جيش النظام، في الخاصرة الشرقية للطريق بين إدلب وأريحا، ومنه تقصف قوات الأسد قرى إدلب وبلدات الريف، وهو يتعرض على مدار الساعة لقصف بالمدفعية والهاونات محلية الصنع.

فيما تبقى أحياء القابون وجوبر وبرزة ومخيم اليرموك في دمشق عرضة للقصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام التي تواجه بمقاومة شرسة من قبل كتائب الجيش الحر منعتها من تحقيق أي اختراق يذكر، تحديداً في القابون وجوبر.

وفي حمص لا يزال الوضع على حاله من القصف المركّز والعشوائي على أحياء حمص القديمة، وتحديداً أحياء الخالدية وجورة الشياح من قبل جيش النظام المدعوم بقوات حزب الله اللبناني.