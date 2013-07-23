وصول خبيرين في "الكيماوي" لبيروت في طريقهما إلى دمشق

وصل خبيران من الأمم المتحدة متخصصان في الأسلحة الكيماوية إلى مطار بيروت بعد ظهر الثلاثاء 23 يوليو/تموز في طريقهما إلى سوريا، بحسب ما ذكر مصدر ملاحي في مطار رفيق الحريري الدولي لوكالة "فرانس برس".

وقال المصدر إن "الخبيرين الدوليين اكي سيلستروم وأنجيلا كاين وصلا بعد ظهر اليوم إلى مطار بيروت قادمين من باريس".

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في بيروت أنهما سيتوجهان غداً إلى دمشق.

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة أعلن في 11 يوليو/تموز أن المنظمة الدولية قبلت دعوة وجهتها الحكومة السورية إلى اثنين من كبار مسؤوليها لزيارة دمشق بهدف إجراء محادثات حول المعلومات عن استخدام أسلحة كيماوية في النزاع المستمر منذ 28 شهراً.

واكي سيلستروم خبير سويدي عيّنته الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي لترؤس بعثة تحقيق حول الأسلحة الكيماوية في سوريا. وانجيلا كاين ممثلة الأمم المتحدة لنزع الأسلحة.

وقال المتحدث مارتن نيسيركي إن سيلستروم وكاين "سيستكملان المشاورات حول آليات التعاون المطلوبة من أجل إجراء تحقيق نزيه وآمن وفعال في الادعاءات حول استخدام أسلحة كيماوية في سوريا".