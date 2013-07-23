"فول ستوب".. يتناول مجريات الأحداث السورية بقالب كوميدي

يعمل طلاب سوريون في كندا على إعداد برنامج كوميدي يتناول مجريات الثورة السورية وما تتعرض له من مواقف بأسلوب ساخر، وذلك تزامناً مع الأعمال الرمضانية، ولكن ما يخصّ منها الثورة السورية.

فيعمل فريق أنس في كندا على إعداد برنامج كوميدي يُدعى "نقطة على السطر"، يتناول ما يجري في سوريا بأسلوب ساخر.

فهم مجموعة طلاب سوريين يدرسون في كندا ويعملون بتمويل ذاتي فقط، ورغم ذلك يحاولون العمل بأسلوب محترف.

ولاقى البرنامج، الذي أُذيعت منه حلقتان حتى الآن، رواجاً ملحوظاً بين السوريين على صفحات الإنترنت، لكنه أمام تحديات عديدة منها التمويل وابتكار أفكار جديدة.

وقام السوريون بمحاولات عديدة خلال العامين الماضيين لابتكار أفكار بديلة، حيث يقولون إن المواد التي تخرج من العباءة الرسمية سواءً الدراما أم البرامج تعكس آراء النظام فقط.. أما اليوم فمع التغيرات الحاصلة في سوريا تزداد الأعمال التي تغرّد خارج السرب سواء تلك التي تعد داخل سوريا أو خارجها.

وتعليقاً على الموضوع، صرّح أنس مُروه، وهو خريج كلية الإعلام والقانون جامعة كارلتون وهو أحد صناع هذا المشروع، لقناة "العربية" من أوتاوا عبر "سكايب" بأن الأسلوب الهزلي أو الكوميدي الذي يتبعونه يسير على محورين: الأول هو محاولة زرع بعض الأمل والابتسامات عند السوريين في وسط عمليات القتل التي تقع كل يوم، أما المحور الثاني فهو محاولة لتوصيل الأخبار للشباب عن طريق الأسلوب الهزلي بعيداً عن الأخبار الرسمية سواء عن طريق النظام أو المعارضة.

وأضاف أنهم يحاولون الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الشباب.

وتوقع مروه أن يتعرّض القائمون على المشروع للانتقاض سواء بسبب المحتوى الذي يقدمونه أو لطريقة التقديم، لكنه أبدى تفاؤلاً من الإقبال الذي لاقاه البرنامج من قبل المتلقين.

وعن المصادر التي يعتمدون عليها في بث تقاريرهم، قال مروه إنهم يعتمدون على كل المصادر من قنوات إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.