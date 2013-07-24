إسرائيل تحذر سوريا بأنها سترد إذا واصلت استفزازها

استخدم، رون بروسور، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة لهجة حادة خلال اجتماع لمجلس الأمن عن الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، ووجه تحذيرا للحكومة السورية ورئيسها بشار الأسد أثناء التحدث عن العنف المميت في سوريا.

وقال بروسور: "أظهرت إسرائيل الحد الأقصى من ضبط النفس ولا تعتزم التدخل في الصراع السوري. لكننا لن نسمح بأن يصبح مواطنونا ضحايا دائمين للهجمات. إذا استمر الاستفزاز من قبل الحكومة السورية فلن يكون لدى إسرائيل من خيار سوى الرد وفقا لذلك. الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل مضطرب".

وأضاف السفير: "قلت من قبل وسأقول مرة ثانية إن الأسد لديه أسلحة كيماوية وبرهن على أنه مستعد لعمل أي شيء للتشبث بالسلطة. والوضع أصبح أكثر خطورة بعد تلقي الأسد أنظمة أسلحة متطورة، وهو ما لا تستطيع إسرائيل السماح به. لا نستطيع السماح بوصول أسلحة مثل هذه لأيدي جماعات متطرفة مثل حزب الله".

جاءت تصريحات السفير الإسرائيلي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي عن الشرق الأوسط الذي شهد أيضاً مناقشة الصراع المتواصل بين إسرائيل والفلسطينيين.