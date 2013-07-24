الجربا وإدريس من باريس: ننتظر من فرنسا مساعدة عسكرية

صرح رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا وقائد الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس، أمس الثلاثاء، في إطار زيارة يقومان بها لفرنسا، أنهما ينتظران من باريس مساعدة متعددة الأشكال، بما فيها مساعدة عسكرية.

وقال الجربا لعدد من الصحافيين عقب تحدثه في اجتماع مغلق أمام لجنة الشؤون الخارجية في البلمان الفرنسي: "هذا أحد أهداف زيارتنا، نطلب بالتأكيد من فرنسا دعما سياسيا كاملا، دعما دبلوماسيا ومساعدة إنسانية طارئة وكذلك مساعدة عسكرية".

واستطرد اللواء إدريس قائلاً: "نعمل مع أصدقائنا الأوروبيين والأميركيين ليقدموا لنا مساعدة تقنية وطبية وإنسانية، ونأمل أيضا الحصول على مساعدة بالأسلحة والذخيرة"، مضيفا أن المقاتلين الذين يحاربون نظام الرئيس بشار الأسد "ليس لديهم ما يكفي" من الأسلحة.

وتحدث الجربا، الذي يقوم بزيارته الأولى لفرنسا منذ انتخابه على رأس الائتلاف المعارض قبل أسبوعين، عن "علاقة تاريخية" للائتلاف مع فرنسا. وقال: "إن الدليل على اهتمام فرنسا هو الدعوة التي وجهها الرئيس فرنسوا هولاند إلي". وسيستقبل هولاند الجربا بعد ظهر اليوم الأربعاء في قصر الرئاسة.

شدد الجربا على أن المعارضة السورية "توحدت في شكل كبير" وأكثر من أي وقت، موضحاً أن تأليف حكومة موقتة سيعلن في غضون شهر. واعتبر أن "على هذه الحكومة أن تعمل داخل سوريا نفسها في المناطق المحررة رغم الصعوبات" المرتبطة بالأمن.

وأضاف أن "علاقة الائتلاف مع الداخل السوري يجب أن تكون يومية"، لافتا إلى أنه بعدما قام بزيارة سوريا يوم انتخابه سيعود إليها إثر جولته في فرنسا ونيويورك، حيث سيلتقي نهار الجمعة أعضاء مجلس الأمن الدولي.

ومن جهته طمأن إدريس الدول الغربية التي تتردد في تسليح مقاتلي المعارضة السورية خشية أن يقع هذا السلاح في أيدي المجموعات المرتبطة بالقاعدة، وقال إن "المعارضة المسلحة لم تتحالف البتة مع المجموعات المتطرفة" الناشطة في سوريا.

وأضاف: "لا نتقاسم المعلومات مع هذه المجموعات، لا نزودهم بأسلحة ولا ذخائر ولا بأي من أنواع الدعم مهما كان شكله".