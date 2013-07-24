السعودية تدعو لتفعيل قرارات "حقوق الإنسان" بشأن سوريا

أكد عبد المحسن الياس، المتحدث باسم البعثة السعودية في مجلس الأمن، أن الأوضاع في سوريا تتفاقم يوما بعد الآخر، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العنف الدائر.

وأشار الياس إلى إدانة مجلس حقوق الإنسان لانتهاكات النظام السوري، وذكر بأهمية تفعيل هذه القرارات لـ"مساعدة الشعب السوري ووقف المجازر التي يرتكبها نظام الأسد قبل أن تصل إلى درجة الإبادة".

كما اعتبر أن تفعيل هذه القرارات سيساهم في "الحيلولة دون انتقال الأزمة وانتشارها في المنطقة ما ستكون له عواقب كتدخل طرف ثالث كما فعل حزب الله في القصير".

وقال: "الأوضاع تتدهور في سوريا يوما بعد آخر، أكثر من 100 ألف قتيل، من بينهم أكثر من 600 طفل دون سن العاشرة. كل هذا يحدث والمجتمع الدولي يقف صامتا ولم يستطع الضغط على النظام السوري الذي لا ينصاع للمطالب الشرعية للشعب".

وأشار الياس إلى "الأزمة الإنسانية السورية التي تشكل وصمة عار على ضمير المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام هذه الأحداث"، مذكراً أن "أعداد اللاجئين وصلت لأرقام قياسية لا تقارن حتى في راوندا بحسب تقديرات الأمم المتحدة".