قصف مدفعي على خان العسل الواقع تحت سيطرة "الحر"

جددت قوات النظام قصفها المدفعي على منطقة خان العسل التي نجح الجيش الحر بالسيطرة عليها خلال اليومين الماضيين، مما مكنه من قطع إمدادات قوات النظام من دمشق لحلب.

وفي ريف إدلب فقد تعرضت معظم القرى الى قصف عنيف تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى، خاصة في كل من سرمين وسراقب. أما السوق الرئيسي في اريحا بريف إدلب فتعرض لقصف عنيف مما أسفر عن وقوع ضحايا.

كذلك أفاد المرصد السوري أن اشتباكات عنيفة ما زالت متواصلة في محيط معمل القرميد في ريف إدلب، حيث تمكن الجيش الحر من السيطرة على كافة الحواجز العسكرية المحيطة بالمعمل في ظل اشتباكات عنيفة.

إلى ذلك تواصل قوات النظام قصفها على العاصمة وريفها، حيث تعرض حي جوبر في دمشق لقصف عنيف بقذائف الهاون بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف الحي.

وتعرضت معربا في ريف دمشق لعملية اقتحام من قوات النظام مدعومة بآليات عسكرية ترافقت مع حملة مداهمات واعتقالات لعدد من الشبان