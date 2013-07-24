البيت الأبيض يطالب بتسريع الدعم الغربي للمعارضة السورية

أعلن البيت الأبيض أنه بات من الضروري على الولايات المتحدة وحلفائها تكثيف المساعدات للجيش الحر لمواجهة الهجوم الذي يشنه نظام الأسد على شعبه بدعم من إيران وحزب الله، وذلك بعد يوم من فتح الكونغرس الطريق أمام أوباما لتسليح المعارضة السورية.

وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض "ليس هناك أدنى شك بأن الأسد وبالدعم المقدم من حزب الله وإيران مستمر في شن هجوم وحشي على الشعب السوري، وبسبب هذا الدعم الذي يتلقاه من جهات سيئة في المنطقة، فإن الهجمات تكثفت، ولهذا فإنه من المهم جداً على الولايات المتحدة وحلفائها توفير المساعدة التي تحتاجها المعارضة السورية لتعزيز قوتها حتى تتمكن من الصمود في وجه قوات الأسد وحزب الله المدعومة من إيران".