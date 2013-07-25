الائتلاف السوري يلتزم بإيصال السلاح الغربي لـ"الحر" فقط

رحب الائتلاف الوطني السوري بمواقف الكونغرس الأميركي الأخيرة حول المعارضة السورية، مذكراً بالتزامه إيصال السلاح إلى "الكتائب الملتزمة بأهداف الائتلاف".

ووصف الائتلاف، في بيان صدر عنه أمس الأربعاء، مواقف الكونغرس الأخيرة بـ"الإيجابية"، مذكّراً أنها تفسح "المجال أمام الرئيس الأميركي وحكومته لتنفيذ الخطط" المتعلقة بتسليح الجيش الحر.

وأكد الائتلاف الحاجة الملحة للإسراع في تسليح الجيش الحر بـ"أسلحة تساهم في فرض منطقة حظر للطيران فوق المناطق المحررة المأهولة بالسكان، وتساعد على التصدي للآلة العسكرية الثقيلة" التي في حوزة النظام.

وذكّر الائتلاف بـ"التزامه التام بضمان وصول تلك الأسلحة إلى الكتائب الملتزمة بأهداف الائتلاف في الجيش الحر، من خلال هيئة الأركان والمجالس العسكرية التابعة لها في عموم سورية".