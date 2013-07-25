انفجار ضخم يهز مطار المزة العسكري في دمشق

قالت لجان التنسيق أن انفجاراً ضخماً هز مطار المزة العسكري في العاصمة دمشق، وأفاد المركز الإعلامي السوري بتصاعد وتيرة الاشتباكات في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق بين الجيش الحر وقوات الأسد المدعومة بميليشيات الجبهة الشعبية القيادة العامة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "يوتيوب" صوراً من داخل مخيم اليرموك ينفي فيها عناصر من الجيش الحر اقتحام قوات الأسد للحي.

فيما أفادت الهيئة العامة للثورة بتجدد القصف على مدن سورية عدة، حيث تعرضت أحياء حمص لقصف عنيف منذ ساعات الصباح الأولى، تزامن ذلك مع اشتباكات في محيط مسجد خالد بن الوليد في حي الخالدية، وطال القصف أيضا بساتين مدينة تدمر في حمص ومدينة الحولة في ريف حمص.

وأفادت الهيئة أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف منطقة التضامن في دمشق.

أما في حلب فقد أفادت الهيئة العامة بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء القصف على أحياء الزبدية والمشهد والأنصاري وصلاح الدين وسط اشتباكات متقطعة تدور في حيي الإذاعة وصلاح الدين.

وتشتد المعارك بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط الفرقة 17 في الرقة، هذا وأفادت الهيئة العامة بأن الجيش الحر سيطر على قرية برج الزعرور في ريف حلب الجنوبي الشرقي.