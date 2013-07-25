ديمبسي يحذر من تحول سوريا لدولة فاشلة بعد التدخل عسكريا

دعا رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال، مارتن ديمبسي، إلى توخي الحذر في التوصية بالتدخل العسكري في سوريا، محذراً من تحول البلاد إلى دولة فاشلة، وفق تعبيره، في حال خوض عملية عسكرية غير مدروسة، وذلك بعد أيام من عرضه سيناريوهات للتدخل عسكرياً في سوريا.

وقال ديمبسي في تصريحات صحافية إنه يجب على الزعماء السياسيين النظر في الخيارات الأخرى إلى جانب العمل العسكري لإغاثة الشعب السوري.

وخلال حديثه في قاعدة لسلاح الجو البولندي في لاسك بوسط بولندا، حيث يجري طيارون أميركيون تدريبات مع نظرائهم البولنديين على طائرات إف-16 قال "أنا لا أقترح ألا يفعل المجتمع الدولي شيئا، أنا أقترح أنكم بحاجة إلى استراتيجية تربط الخيارات العسكرية بأدوات القوة الأخرى."

وفي وقت سابق أوجز ديمبسي خمسة خيارات يمكن للجيش الأميركي القيام بها من تقديم التدريب إلى فرض مناطق حظر طيران أو شن هجمات محدودة على أهداف عسكرية.