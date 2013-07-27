تركيا تحذر أكراد سوريا من إقامة منطقة انفصالية

حثت تركيا الأكراد السوريين، الجمعة، على عدم تأسيس كيان منفصل في شمال سوريا بالقوة، وحذر رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، من اتخاذ أي خطوات "خاطئة وخطيرة" يمكن أن تضر بأمن تركيا.

وجاء التحذير في اجتماع عقد بمدينة إسطنبول بين مسؤولي المخابرات التركية، وصالح مسلم رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الذي تقاتل ميليشياته للحصول على حكم ذاتي أكبر للمناطق الكردية في شمال سوريا.

وقال مسلم الأسبوع الماضي إن الجماعات الكردية تسعى إلى إقامة مجلس مستقل لإدارة المناطق الكردية في سوريا لحين انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، في خطوة من شأنها أن تثير قلق أنقرة التي تخشى من تصاعد العنف الطائفي على حدودها.

وتحاول تركيا الحفاظ على عملية سلام هشة مع متمردي حزب العمال الكردستاني في أراضيها، وتخشى أن تؤدي الخطوات الرامية إلى حكم ذاتي للأكراد في سوريا إلى تشجيعهم وتعريض العملية للخطر.

وقال أردوغان للصحافيين، في الوقت الذي التقى فيه مسؤولي جهاز المخابرات الوطني مع مسلم، إنه "سيتم توجيه تحذيرات ضرورية لهم من أن تلك الخطوات التي يتخذونها خاطئة وخطيرة".

وتحرص تركيا على الحصول على ضمانات من حزب الاتحاد الديمقراطي بأنه لن يهدد أمن تركيا أو يسعى لإقامة منطقة تتمتع بحكم ذاتي في سوريا باستخدام العنف وسيتشبث بموقفه المتمثل في معارضة الرئيس السوري بشار الأسد.