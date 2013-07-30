مجزرة جديدة لقوات الأسد بحمص.. و"الحر" يتقدم بريف دمشق

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بارتكاب قوات الأسد مجزرة في الدبلان بحمص بعد قصفها جامع الحسامي في الحي أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح، وتحدث ناشطون عن وقوع اثني عشر قتيلاً وعشرات الجرحى.

وقبل ذلك أعلن الجيش الحر أنه سيطر على كتيبة النقل في بصر الحرير بدرعا، كما أحرز تقدماً جديداً في الغوطة الشرقية على عدة محاور، بحسب "سانا الثورة"، حيث استطاع الجيش الحر السيطرة على منطقة المطاحن الواقعة على طريق المطار.

وبحسب الهيئة العامة للثورة فإن قوات النظام ارتكبت مجزرة أخرى راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في سعسع بريف دمشق، فيما تعرضت كل من زملكا وعربين ودوما لقصف جوي ومدفعي.

ونقلت لجان التنسيق المحلية تعرض بصر الحرير بدرعا لقصف مدفعي شنه اللواء الثاني عشر التابع لقوات الأسد، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى إلى جانب عدد من القتلى.

ووسط استمرار القصف العشوائي على حمص وريفها تخرج مئات الأسر يومياً لقضاء نهارها في الحقول بعيداً عن المنازل، خوفاً من مصير مشابه لمئات السوريين يومياً ممن يقضون تحت ركام منازلهم.

