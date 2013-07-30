مسلحو دولة العراق والشام يخطفون الأب باولو داليليو

اختطف مسلحو تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة الأب باولو داليليو في مدينة الرقة بحسب ما أفاد ناشطون سوريون.

وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الكاهن الإيطالي البارز خطف بالرقة. كما تشير المعلومات أيضاً بأن الأب باولو هو من طلب اللقاء بدولة العراق والشام وقال لرفاقه "إذا ما رجعت بعد 3 أيام بكون صرلي شيء".

يذكر أن الأب باولو شارك في مظاهرة الأحد بالرقة وألقى كلمة عن السلام والتآخي وعن الرقة المحررة التي سوف تكون انطلاقة لتحرير العاصمة.

وآخر ما كتبه الأب باولو على صفحته:

"جئت اليوم إلى مدينة الرقة وأنا أشعر بالسعادة لسببين، أولهما أنني على أرض سوريا الوطن وفي مدينة محررة، والسبب الثاني الاستقبال الرائع من قبل هذه المدينة الجميلة. عشتُ أمسية رمضانية من أحلى ما يكون والناس في الشوارع بحريّة ووئام، إنها صورة للوطن الذي نريده لكل السوريين".

"طبعا لا يوجد شيء كامل لكن الانطلاق جيد، ادعوا لي بالتوفيق من أجل المهمة التي جئت من أجلها. . . إن الثورة ليست توقّعات بل التزاما!

السلام عليكم وشهر رمضان كريم علينا أجمعين".

ويعيش الأب باولو في سوريا منذ 30 عاماً، واشتهر بمناصرته للثورة السورية، حتى أبعده النظام السوري بشكل قسري خارج البلاد ثم عاد مؤخراً الى المناطق المحررة للعمل على قضايا تتعلق بالمصالحة والسلم الأهلي بحسب ما أفادت مصادر المعارضة.