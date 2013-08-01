الأسد يؤكد "ثقته بالنصر" في مواجهة مقاتلي المعارضة

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، "ثقته بالنصر" في مواجهة مقاتلي المعارضة السورية التي تطالب بتنحيه، وذلك في كلمة وجهها إلى عناصر الجيش السوري النظامي لمناسبة عيد الجيش.

وقال الأسد، في كلمته التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس، "لو لم نكن في سوريا واثقين بالنصر لما امتلكنا القدرة على الصمود، ولما كانت لدينا القدرة على الاستمرار بعد عامين على العدوان"، في إشارة إلى النزاع المستمر في سوريا منذ مارس/آذار 2011.

وأضاف، متوجها الى الجنود، "ثقتي بكم كبيرة وإيماني راسخ بقدرتكم (...) على الاضطلاع بالمهام الوطنية الملقاة على عاتقكم".

وتابع الأسد: "أظهرتم وما تزالون شجاعة نادرة في مواجهة الإرهاب، وأذهلتم العالم أجمع بصمودكم وقدرتكم على تحقيق الإنجازات (...) في مواجهة أشرس حرب همجية شهدها التاريخ الحديث".

ويستمر النزاع في سوريا منذ أكثر من عامين بين الجيش النظامي الذي تلقى دعما في الأشهر الأخيرة من حزب الله اللبناني ومقاتلي المعارضة الذين تعتبر دمشق أنهم "ارهابيون" يتلقون دعما من الخارج. وأسفر النزاع عن أكثر من 100 ألف قتيل وفق الأمم المتحدة.