الجيش الحر يسيطر على مخزن صواريخ تابع للنظام بالقلمون

سيطر الجيش الحر على مخازن صواريخ مضادة للمدرعات في القلمون بريف دمشق، حسبما أكد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري لدمشق وريفها.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الجيش الحر استولى على مستودعات تعرف باسم دنحة، مضيفاً أن المستودعات احتوت على عدد كبير من صواريخ الكونكورس والكورنيت وصواريخ غراد وراجمات صواريخ من عيار 107.

كما أفاد المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق وريفها بأن الجيش الحر قتل نحو 31 عنصراً من قوات النظام بينهم 3 من حزب الله.

هذا.. وكانت قوات النظام قتلت نحو 88 شخصاً معظمهم في العاصمة وريفها، فيما تجددت الاشتباكات العنيفة في حي القابون وسط العاصمة بعد وصول تعزيزات جديدة للجيش الحر إلى داخل الحي.

مناشدة أممية لتوصيل المساعدات

من جهة أخرى، ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف الأطراف المتصارعة في سوريا تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين وبشكل خاص في حمص. وقالت المنظمة إن الأوضاع الإنسانية للأطفال والنساء تزداد تدهوراً بشكل سريع مع وجود نحو 400 ألف نازح في حي الوعر .

التلويح بالخطر الداهم هذا، صدر بتصريح من المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك، قال فيه إن الوضع ازداد تدهوراً في الأيام الأخيرة في حي الوعر، مع وصول تقارير بشأن مواجهات يومية عنيفة وقصف بالصواريخ وقذائف الهاون، ما يوقع العديد من الإصابات بينها نساء وأطفال.

وتضمن إعلان اليونيسف مناشدة موجهة إلى جميع أطراف الصراع في سوريا بتسهيل المرور الآمن، لتقديم المساعدات للعائلات المحاصرة والسماح لهم بمغادرة حي الوعر تحديداً إلى أماكن أكثر أمنا.

كما أكدت اليونسيف أيضاً أن الحواجز العسكرية تحد من وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين، إضافة إلى وجود نقص متزايد في المواد الغذائية الأساسية والتي ستنفد خلال أيام معدودة.