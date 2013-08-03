روسيا تشرع في تقليص عامليها وخبرائها في سوريا

أكد مصدر في العاصمة الروسية موسكو أن روسيا بدأت في تخفيض عدد عامليها وخبرائها في سوريا، ولن يبقى سوى بضع عشرات هناك، بحسب تقرير لقناة "العربية" السبت 3 أغسطس/آب.

وتأتي هذه الخطوة من الجانب الروسي بالتزامن مع تزايد ضراوة المعارك بين الجيشين النظامي والحر، لاسيما في العاصمة دمشق.

وساندت موسكو النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية قبل أكثر من عامين.

وعارضت روسيا تمرير أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنحي بشار الأسد.

ورفض الجيش السوري الحر محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشراك قوات من بلاده ضمن قوات حفظ السلام الدولية في هضبة الجولان المحتلة.