"الحر" يدافع عن المطاحن منعاً لانهيار الغوطة غذائياً

يخوض الجيش الحر معارك ضارية في المطاحن الواقعة في منطقة المرج على طريق المطار في ريف دمشق، المؤدي إلى ما يُعرف بالوادي الأخضر.

وأشعلت المعارك العنيفة والقصف المركّز الطابق الأول من المطاحن. واتهم الجيش الحر قوات النظام بإشعال المبنى منعاً لنقل الطحين والدقيق للغوطة الشرقية التي تعاني من الحصار المحكم منذ أشهر.

وتحدثت منظمات حقوقية عن اعتماد قوات النظام أساليب انتقامية بعد فقدانها السيطرة على المطاحن، حيث تعمدت إشعال النيران في الطابق الأول من المبنى على الرغم من وجود مدنيين في داخله.

وباتت المطاحن تشكل المصدر الغذائي الوحيد لسكان وأهالي الغوطة الشرقية. ويخوض الجيش الحر معارك ضارية بعد سيطرته على المطاحن لمنع قوات النظام من التقدم باتجاهها واستعادتها، لتجنب انهيار الغوطة الشرقية غذائياً أولاً وبسبب موقعها الاستراتيجي على طريق المطار ثانياً.

وعمد الجيش الحر إلى استنفار عدة ألوية له إضافة إلى بعض الكتائب الإسلامية لتأمين نقل الدقيق والطحين بمساعدة المدنيين إلى الغوطة الشرقية المحاصرة. إلا أن الغطاء المدفعي والقصف العنيف الذي تشنه قوات النظام على هذه المنطقة رفع حصيلة القتلى الى نحو 100 في ظل معاناة أكثر من 1000 جريح من إصابات مختلفة تتراوح بين الحرجة والطفيفة.