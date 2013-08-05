"الحر" يضرب مطار منغ العسكري بانتحاري و6 أطنان متفجرات

أعلن الجيش الحر أنه سيطر على مطار منغ العسكري في ريف حلب بعد حصار دام 10 أشهر، وتحدثت الأنباء عن فرار بعض الضباط من المطار، وكان الجيش الحر استهدف مبنى القيادة في مطار منغ العسكري في محافظة حلب، وقال إن العملية نفذها انتحاري بعد تحميل دبابة بحوالي ستة أطنان من المتفجرات.

وأشارت مصادر لـ"العربية" إلى سيطرة الجيش الحر على أجزاء كبيرة من المطار الذي بات على وشك السقوط.

ثمانية أشهر من المعارك للسيطرة على مطار منغ العسكري في حلب، يبدو أنها شارفت على نهايتها بحسب مقاتلي المعارضة، فالجيش الحر الذي يقود معاركه هناك للاستيلاء على المطار، أعلن أنه استهدف مقر قيادة العمليات في المبنى الرئيسي.

نفذ العملية الانتحارية لواء المهاجرين والأنصار عبر إرسال دبابة محملة بستة أطنان متفجرات إلى المبنى.

المطار الذي تستخدمه قوات النظام لشن هجمات بالطائرات على بلدات ريف حلب الشمالي، يحاصره الجيش الحر منذ أشهر من دون أن ينجح بالتقدم إلى داخله.

ويعتبر هذا المطار من أكبر مطارات المروحيات في سوريا، ويحوي، بحسب ناشطين، أكثر من خمس وثلاثين مروحية دائمة الجهوزية.

وسيطرة الجيش الحر عليه تعني حرمان النظام من واحد من أكبر معاقله في ريف حلب الشمالي وفتح الطريق أمام الثوار للدخول إلى حلب المدينة.

كما أن موقعه على الطريق الدولي الواصل إلى تركيا، سيمنح المعارضة حرية التحرك على هذا الطريق ونقل الإمدادات إلى حلب.