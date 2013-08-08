أحمد الجربا يتفقد درعا.. ودمشق تتعرض لأعنف قصف عشوائي

زار رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا محافظة درعا وأدى صلاة العيد مع الأهالي. وجال الجربا داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة في هذه المحافظة برفقة رئيس المجلس العسكري في درعا العقيد أحمد فهد النعمة.

وكان الجربا دخل الأراضي السورية عبر الحدود الأردنية بعد منتصف الليلة الماضية، وأمضى ساعات في زيارة عدد من الأهالي في منازلهم. كما زار مدارس تأوي نازحين من مختلف المناطق السورية واطلع على أوضاعهم.

وفي المقابل، شهدت العاصمة السورية دمشق قصفاً عنيفاً في أول أيام العيد، وأفادت شبكة شام الإخبارية باستهداف حي القابون بقصف جوي، مع قصف مدفعي على جوبر والقابون وبرزة.

كما طالت القذائف أحياء كفرسوسة والمالكي والمهاجرين والمزة. في وقت ركزت مدفعيات النظام فوهاتها على الأحياء الجنوبية للعاصمة لاسيما مخيم اليرموك، مع اندلاع اشتباكات في حي العسالي أوقعت خسائر في صفوف النظام، بحسب شبكة سانا الثورة.