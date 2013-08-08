الإعلان المسبق عن الهجمات.. حل آموس "الإنساني" لسوريا

أرسلت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة فاليري آموس الى مجلس الأمن قائمة بالطرق التي يمكن من خلالها تسهيل توزيع المساعدات في سوريا منها نقل المساعدات عبر الحدود ووقف القتال لأسباب إنسانية والتحذير المسبق من الهجمات العسكرية.



وفي وثيقة سرية وزعت على أعضاء مجلس الأمن الـ15 وحصلت وكالة "رويترز" على نسخة منها أمس الثلاثاء حددت آموس 30 إجراء محتملا "يمكن اتخاذها للتعامل مع التحديات الإنسانية الحالية في سوريا والدول المجاورة" ويمكن أن تكون أساسا لقرار تصدره الأمم المتحدة.



ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ شهور قرارا بشأن المساعدات في سوريا لكن نظرا لأن بعض القضايا ومنها عبور الحدود يمكن أن تثير خلافا بين روسيا والدول الغربية قال دبلوماسيون إن هذه المعركة ستتأخر على الأرجح الى ما بعد عقد مؤتمر "جنيف 2".



لكن محاولات تنظيم قمة "جنيف 2" لإحياء حل سياسي تم الاتفاق عليه في يونيو/حزيران عام 2012 في المدينة السويسرية تبدو بلا جدوى حتى الآن ولا يرجح دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن تعقد في وقت قريب.



وكتبت آموس أنه مع وجود "حاجة ملحة لعملية سياسية حقيقية لتفادي مزيد من تدهور الوضع الإنساني في سوريا والدول المجاورة"، فإن هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها في نفس الوقت.



ومن هذه الإجراءات:



-"التزام الأطراف بالإبلاغ عن اي هجمات عسكرية قبل فترة كافية من وقوعها حتى يمكن إجلاء المدنيين أو توفير ممر آمن لهم خاصة الجرحى والمرضى الذين يبحثون عن مساعدة طبية في مناطق أكثر أمنا".



-"الاتفاق على أساليب لوقف المعارك لأغراض إنسانية للسماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية الى المناطق الأكثر تضررا وتقديم المساعدات الى من يحتاجونها وإجلاء المرضى والجرحى".



-"تقديم المساعدات عبر الحدود وفقا لما تقتضيه العملية مع الوضع في الاعتبار العمل الذي أنجز بالفعل داخل سوريا".

ووصف دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة "رويترز"، الإجراءات التي اقترحتها آموس التي ترأس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنها "طموحة للغاية".



وأضاف: "الغرض من هذا في الأساس هو تحريك المجلس ليتعامل مع القضية. لكني أعتقد أن سقف التوقعات مرتفع للغاية في هذه الوثيقة.. وأكثرها طموحا مسألة السماح بعبور الحدود. وهل تنتظر حقا من الحكومة السورية أن تعلن عن هجماتها؟".



