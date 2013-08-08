مسؤول بـ"CIA": الحرب في سوريا أكبر تهديد على واشنطن

اعتبر الرجل الثاني في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه CIA" مايكل موريل في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الحرب الأهلية في سوريا وتفاقمها أكبر تهديد على أمن الولايات المتحدة.

وأكد موريل، الذي يستعد لمغادرة الوكالة الجمعة بعد العمل فيها 33 سنة، أن سوريا "على الأرجح أكبر مشكلة في العالم اليوم بسبب المنحى الذي تأخذه الحرب فيها".

وذكر أن هناك اليوم عدداً أكبر من المقاتلين الإسلاميين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف المعارضة.

والخطر هو أن يتجاوز النزاع حدود سوريا أو أن ينهار نظام الرئيس بشار الأسد وتتحول البلاد إلى ملجأ جديد للقاعدة. وحذر من خطر عدم ضمان أمن الأسلحة التي تملكها الحكومة بما في ذلك الأسلحة الكيماوية.

ومن التهديدات الأخرى، ذكر موريل إيران والقاعدة وكوريا الشمالية والحرب الإلكترونية.

وبشأن القاعدة، أكد معاون مدير "سي آي ايه" أن الولايات المتحدة خفضت "بشكل كبير" التهديد الذي يطرحه التنظيم المتطرف، وأن الأخير "حقق أيضاً انتصاراته".

ورأى أن "انتشار القاعدة انتصار بحد ذاته" مشيراً إلى انقسام التنظيم الذي يقوده أيمن الظواهري إلى مجموعات أكثر استقلالية.