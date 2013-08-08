مقتل 62 من مقاتلي المعارضة بكمين في عدرا بريف دمشق

قتل 62 مقاتلا معارضا على الأقل فجر الأربعاء في كمين للقوات النظامية السورية شمال شرق دمشق، حسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد في بريد إلكتروني: "استشهد 62 مقاتلا من الكتائب المقاتلة على الأقل غالبيتهم من الشباب وفقد ثمانية آخرين وذلك إثر كمين نصبته لهم القوات النظامية السورية فجر اليوم في المنطقة الواقعة غرب مدينة عدرا الصناعية"، الى الشمال الشرقي من العاصمة السورية.



ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، عن مصدر عسكري الخبر، مؤكدةً أن القتلى تابعين لجبهة النصرة وكانوا يحاولون التسلل الى الغوطة الشرقية.



وتشكل عدرا الواقعة على بعد 35 كلم الى الشمال الشرقي من دمشق، ممرا رئيسيا الى الغوطة الشرقية قرب العاصمة، والتي تعد أحد المعاقل الرئيسية لمقاتلي المعارضة في ريف دمشق.



ويعد هذا الكمين هو الثاني من نوعه الذي تنصبه القوات النظامية في المنطقة نفسها، إذ قضى 49 مقاتلا معارضا في كمين آخر في عدرا في 21 يوليو/تموز الماضي، إضافة الى قائد عمليات الحرس الجمهوري السوري في عدرا، بحسب المرصد.



وتحاول القوات النظامية منذ فترة السيطرة على معاقل لمقاتلي المعارضة في ريف دمشق، يتخذونها قواعد خلفية للهجوم على العاصمة السورية.