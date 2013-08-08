منظمة العفو: قوات النظام قصفت حلب بشكل عشوائي

قالت دوناتيلا روفيرا، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، إن صور حلب الجديدة تظهر الطابع المقلق لاستمرار النزاع في سوريا، معربة عن قلقها إزاء استمرار الحرب في هذا البلد.

وأكدت أن صور الأقمار الصناعية تتحدث عن نفسها، إذ يمكن مشاهدة بشكل واضح حجم الدمار الذي لحق في مجموعة من المباني، التي كانت قبل عام فقط موجودة، لكنها اليوم لم يعد لها أثر.



وأضافت أن المخاطر والنتائج التي وصلت لها مدينة حلب تنسجم تماما مع التقارير التي تصل من الأرض، فيما يبدو أن العواقب وخيمة بعد أن تحولت المدينة التي كانت أكبر مدن سوريا سكانا إلى ساحة قتال حقيقية.