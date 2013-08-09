الكرملين: روسيا لم تتفق مع السعودية لتقليص دعم الأسد

قال الكرملين الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يبرم أي اتفاق مع السعودية لتقليص دعمه للرئيس السوري بشار الأسد مقابل حوافز اقتصادية منها صفقة سلاح.

وتعليقاً على تقرير لـ"رويترز" جاء فيه أن الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية طرح الاقتراح على بوتين أثناء محادثات جرت الأسبوع الماضي في موسكو، وأوضح يوري اوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أنه لم يتم بحث مثل هذا الاتفاق.

كما قال إنه لم يتم بحث أي مسائل بعينها بشأن التعاون العسكري لكنه لم يصدر نفيا بأن الخطوط العريضة للاقتراح طرحت على بوتين.