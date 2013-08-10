اتفاق روسي- أميركي على عقد "جنيف-2" حول سوريا قريباً

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد لقاء مع نظيره الأميركي، جون كيري، في واشنطن الجمعة 9 أغسطس/آب أن روسيا والولايات المتحدة متفقتان على ضرورة تنظيم مؤتمر جنيف-2 الدولي حول السلام في سوريا "في أقرب وقت ممكن".

وقال لافروف خلال لقاء مع الصحافيين في السفارة الروسية بواشنطن: "آراؤنا متطابقة: مهما حصل، يجب أن ندعو إلى اجتماع جنيف-2 في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن دبلوماسيين من روسيا وأميركا سوف يلتقون في نهاية شهر أغسطس/آب لبحث تنظيم هذا المؤتمر الدولي والذي تأجل باستمرار منذ شهر مايو/أيار.

وكان لافروف في واشنطن برفقة وزير الدفاع سيرغي شواغو للمشاركة في اجتماع "2+2" الذي ضمهما إلى نظيريهما الأميركيين وزيري الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هيغل.

وثمة خلافات بين موسكو وواشنطن على قائمة طويلة من القضايا تتراوح بين الحرب الأهلية في سوريا إلى حقوق الإنسان والحظر الذي تفرضه روسيا على "الدعاية" للمثليين جنسياً لكن هناك بعض المجالات الحيوية بالنسبة للأمن العالمي، التي يستطيعان العمل فيها معا.

