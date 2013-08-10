بارزاني يطلق النفير: مستعدون للدفاع عن أكراد سوريا

هدد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، السبت، بالتدخل للدفاع عن أكراد سوريا في حال ثبوت تعرضهم للقتل على أيدي الجماعات المتشددة. ونقل الموقع الإلكتروني لرئاسة إقليم كرستان العراق عن بارزاني قوله "تقوم بعض وسائل الإعلام منذ فترة بنشر أنباء عن قيام الإرهابيين بالنفير العام ضد المواطنين الأكراد، وأن إرهابيي القاعدة يتعرضون للأكراد المدنيين الأبرياء ويقومون بذبح النساء والأطفال". وأضاف مخاطباً الأحزاب الكردية العراقية، من أجل "إظهار الحقائق من هذه الأنباء أطالبكم بإجراء تحقيق خاص لزيارة كردستان الغربية، والتحقق من هذه الأنباء".

كما أكد بارزاني أنه "إذا ظهر أن نساء وأطفال الكرد الأبرياء هم تحت تهديد القتل فإن إقليم كردستان العراق سوف يسخر كل إمكانياته للدفاع عن المواطنين الأبرياء الكرد في سوريا".

يذكر أن الأكراد يمثلون 10% من سكان سوريا ويعيشون في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد. ودارت خلال الأسابيع الماضية اشتباكات عنيفة بين مجموعات جهادية وأكراد في مناطق واسعة من شمال سوريا، حيث تمكن الأكراد الذين أعلنوا "النفير العام"، من طرد المقاتلين المتطرفين من عدد من المناطق، أبرزها مدينة رأس العين.