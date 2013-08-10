قوات الأسد تدمر الجامع الكبير في القابون بريف دمشق

أكد ناشطون سوريون أن قوات النظام دمرت الجامع الكبير في القابون بريف دمشق، متحدثين عن تعرض ريف دمشق لقصف عنيف.

واستهدفت قوات النظام الجامع الكبير وأحدثت به دماراً كبيراً وهدمت مئذنته جراء القصف.

وتعرضت أحياء أخرى في دمشق لقصف عنيف أيضاً، حيث قامت قوات النظام بإطلاق صاروخي أرض-أرض على حي العسالي، ما ألحق دمارا كبيرا بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، قام طيران النظام بغارات مركزة على حي برزة وحي جوبر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

كما أعلن المركز الإعلامي السوري عن سقوط قتلى، بينهم نساء وأطفال في مدينة زملكا بريف دمشق بسبب القصف المدفعي.

