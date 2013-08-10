"دولة العراق والشام" تسترضي أهالي حلب عبر المهرجانات

تحاول الفصائل المقاتلة في سوريا المحسوبة على تنظيم القاعدة، وأبرزها دولة العراق والشام، تحسين صورتها من خلال استضافة مهرجانات عائلية، تتضمن ألعابا حربية ومسابقات لأكل المثلجات.

وتدور مسابقات الترفيه العائلية هذه في حي الفردوس في مدينة حلب شمال سوريا. ويشرف أحد المقاتلين الذي يعرف عن نفسه بأبي الوقاص التونسي على خيم الترفيه، حيث تدور مسابقات وألعاب للأطفال والكبار، تنتهي بجوائز قيمة للرابحين.

وحرصت الذراع الإعلامية لدولة العراق، على نشر أكبر عدد من الفيديوهات على المواقع الاجتماعية تصور المهرجانات التي أقامتها في رمضان والأعياد، والتي تظهر فرحة المشاركين رغم أجواء الحرب في المدينة.

من جهتهم، يقول السكان إن مقاتلي دولة العراق يحاولون توسيع نفوذهم وكسب ود الحاضنة الشعبية، بعدما كانوا هدفا لتظاهرات في عدد من المناطق بعد تضييقهم على السكان واتهامهم باغتيال ناشطين وقياديين في الجيش الحر. وفي حين تمر المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يقول محللون إن دولة العراق تحاول استغلالها لكسب قاعدة شعبية وإظهار وجه آخر لها.

يذكر أن دولة العراق بقيادة أبو بكر البغدادي تصدرت المشهد في سوريا منذ ظهورها في ابريل الماضي. وتشير مصادر إلى أنها تضم حوالي 3 آلاف مقاتل غالبيتهم من الأجانب الذين تعلموا من دروس القاعدة في العراق وأفغانستان ويحاولون اليوم فرض أجنداتهم بطرق أكتر نعومة.