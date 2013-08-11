رئيس أركان الجيش الحر سليم إدريس يتفقد ريف اللاذقية

تفقد اللواء سليم إدريس، قائد الجيش الحر، الأحد، ريف اللاذقية للوقوف على الوضع الميداني، حيث التقى بعض القادة الميدانيين الذين يشتبكون مع قوات الأسد في هذه المنطقة في الآونة الأخيرة.

وقد شنت قوات الأسد غارات جوية لمنع تقدم المعارضة في اللاذقية، وكانت طائرات حربية قصفت قرية في شمال سوريا ليل السبت في محاولة على ما يبدو من جانب الرئيس السوري بشار الأسد لمنع تقدم مقاتلي المعارضة في معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها.

وفي غضون ذلك، ذكرت هيئة الثورة السورية أن 10 سوريين لقوا حتفهم في قصف عنيف لقوات النظام على منطقة السلمية بريف حماة.