غرق 6 سوريين أمام ساحل صقلية هاجروا بحثاً عن العمل

كأن الموت الذي يواجهونه في بلدهم لا يكفيهم.. فأمام سواحل جزيرة صقلية في إيطاليا لقي ستة مهاجرين سوريين مصرعهم غرقاً، بعد أن نزلوا إلى البحر وهم لا يجيدون السباحة، فيما استطاعت فرق الإنقاذ الإيطالية إنقاذ نحو خمسين آخرين.

خفر السواحل الإيطالية ذكروا أن قارباً للصيد يقل ما يقارب مئة وعشرين مهاجراً من إفريقيا ظل عالقا في الرمل بعد أن دفعته الرياح على بعد أربعين مترا من شاطئ قريب من مدينة كتانيا ..

نزول المهاجرين الستة عند رؤيتهم للشاطئ وقت بزوغ الفجر وهم لا يجيدون السباحة، أدى إلى انجرافهم في مياه عميقة قرب الشاطئ أدت إلى غرقهم.

تمكن رجال الإنقاذ من انتشال أربعة جثث كانت تطفوا حول القارب وإنقاذ خمسين شخصاً أيضا يشتبه بأنهم سوريون.

ولم توضح الجهات الرسمية الإيطالية من أين أبحر هؤلاء الذين أمضوا أسبوعاً تقريباً في عرض البحر، لكن السيناريوهات المحتملة تقول إنهم ربما وصلوا إلى ساحل صقلية من جهة الجنوب أو من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أيضا التي تبعد مئة وعشرة كيلومترات فقط عن تونس.

يصل المهاجرون عادة إلى دول الاتحاد الأوروبي بحثاً عن رزق جديد حيث تقول المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نحو 8000 لاجئ ومهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، معظمهم من إفريقيا لاسيما ليبيا التي تعاني من اضطرابات منذ سقوط القذافي.

