التلفزيون السوري يبث اعتراف معتقلات بممارسة نكاح الجهاد

عرض التلفزيون السوري اعترافات لمعتقلات سوريات يعترفن بأنهن قمن بالترفيه عن مقاتلي المعارضة، وبعض هؤلاء السيدات متزوجات منذ سنوات، وبحسب ناشطين تم اعتقال بعضهن قبل سنة من الآن.

وعرّف التلفزيون الرسمي عن سارة ذات الثلاثة عشر عاماً بصفتها أميرة في جبهة النصرة، وقائدة كتيبة مقاتلة، إضافة لقيامها بأعمال منافية للآداب تحت مسميات جهادية.

مجموعة متكاملة من الاتهامات وضع فيها كل عناصر المؤامرة التي يتحدث عنها نظام الأسد. وظل التلفزيون الرسمي يعرض لأيام اعترافات لمعتقلات يعترفن على أنفسهن بأنهن تم التغرير بهن، دون أن يخفين وجوههن.

وحصلت "العربية" سابقاً على صور مسرّبة توضح قيام النظام بفبركة اعترافات مشابهة لاتهام الثوار حينها باغتصاب فتيات في ريف دمشق، واتضح في الصور المسربة أن ما جرى كان دوراً ليس إلا.. ليقف النظام السوري حينها عن تكرار ما حدث.

وبحسب ناشطين فإن المعتقلات اللواتي اعترفن بقيامهن بأعمال منافية للآداب للترفيه عن المقاتلين تم اعتقال بعضهن قبل سنة من الآن أي قبل أن يصل المقاتلون المفترضون إلى المناطق التي يتحدثون عنها.

واتهمت منظمات دولية عديدة نظام الأسد باستغلال المعتقلين لانتزاع اعترافات مزيفة منافية لحقوق الإنسان تحت تهديدات ليس القتل أخطرها.