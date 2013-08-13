اللواء إدريس: الجيش الحر سيوفر الأمن والحماية للعلويين

بعد الزيارة الميدانية التي قادته إلى ريف اللاذقية، أكد رئيس أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس بأنه لن تكون هناك عمليات انتقام من سكان الساحل بجميع طوائفهم، وأن الجيش الحر يقاتل النظام في الساحل وليس العلويين. اللواء إدريس قال في مقابلة مع "العربية" إن الجيش الحر سيوفر الأمن والحماية لجميع العلويين.

من جهة أخرى، أفادت تنسيقيات الثورة أن قوات الأسد ارتكبت مجزرة جديدة في حي الجماجمة بحلب راح ضحيتها نحو 17 شخصاً، بينما يواصل الجيش الحر تقدمه في اللاذقية وحماة. كما أفادت الهيئة العامة للثورة بأن الطيران الحربي نفذ غارات جوية على مناطق في ديرالزور.

في المقابل، قصف الجيش الحر مواقع لقوات النظام في محيط مطار حلب الدولي.

