الجيش الحر يسيطر على نقاط حدودية جديدة مع الأردن

أفاد المركز الإعلامي بأن الجيش الحر سيطر على خمس نقاط حدودية مع الأردن فبعد معارك خاضها الجيش الحر ضد قوات النظام تمكن مقاتلوه من السيطرة على خمسة نقاط على الحدود مع الأردن شرق درعا فيما لاتزال الاشتباكات في محيط المنطقة مستمرة ولو بشكل متقطع. وأعلن الجيش الحر أسر مجموعة من الجنود وميليشيا النظام في درعا.

في المقابل، قصفت قوات النظام مدينة داعل بمحافظة درعا حيث سقط جرحى بين المدنيين في القصف الذي استهدف منازلهم. وفي حماة أعلن المركز الإعلامي أن الجيش يواصل تقدمه في الريف حيث سيطر على قرى جديدة وهو يستهف مطار حملة العسكري.

أما في دير الزور فتستمر الاشتباكات في محيط مطارها العسكري في وقت قصفت الطائرات التابعة لقوات النظام بلدة الشحيل، بينما تمكن الجيش الحر من السيطرة على حاجز مدرسة المميزون في الحويقة بدير الزور وقتل عدد من أفراد قوات النظام وأعلن تحرير الحي بالكامل.

كما دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في حي برزة وحي جوبر حيث تحاول قوات النظام اقتحام الحي. وأخذ الجيش الحر زمام المبادرة في مهاجمة قوات النظام في حي القابون الدمشقي، خاصة تلك المتمركزة في رحبة الدبابات حيث دارت معارك عنيفة في محيط شركة الكهرباء.

على صعيد متصل، وثقت لجان التنسيق المحلية مقتل 99 شخصاً بينهم نساء وأطفال بنيران قوات النظام في مختلف المناطق السورية أمس.