كمال اللبواني: مناف طلاس شخصية غير مقبولة لدى الثوار

رفض المعارض السوري البارز وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، كمال اللبواني، زج أسماء بعض الشخصيات أو الترويج لها لقيادة الجيش الوطني، المتوقع تأسيسه ليكون بديلا عن الجيش الحر.

وكانت أنباء غير مؤكدة تناقلها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول زيارة للعميد المنشق مناف طلاس إلى عمّان لتشكيل جيش وطني بدعم إماراتي وإشراف أردني.

وقال اللبواني في تصريح لقناة "العربية" إن العميد طلاس شخصية غير مقبولة من الضباط السوريين المنشقين ومن الثوار. وأضاف أن هذه الفكرة من الصعب تسويقها وتجد ممانعة حقيقية، لاسيما أن شخص طلاس لا يحظى بدعم في المعارضة بسبب تاريخ والده، موضحاً أن زج اسم طلاس في أي مشروع هي جهود فرنسية وروسية.

كما أكد اللبواني عدم إمكانية تشكيل جيش لا يرضى عنه "شعب يحمل السلاح"، مشيرا إلى أن السير بهذا الطريق وبهذه الوسائل سيتوقف قريباً تحت الضغط الشعبي.