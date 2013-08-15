"الحر" يسيطر على آخر معاقل النظام في الحويقة بدير الزور

يواصل الجيش الحر تقدمه في محافظة دير الزور، حيث سيطر على آخر معاقل قوات النظام في الحويقة.

وتتواصل الاشتباكات في عدة مناطق من محافظة إدلب مع توجيه الجيش الحر مزيد من الضربات لمعسكرات قوات النظام هناك.

وأسفرت المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش الحر ضد قوات النظام في دير الزور عن تقدم ملحوظ لمقاتليه من خلال سيطرتهم على آخر معاقل قوات النظام في الحويقة، إذ استخدم الجيش الحر صواريخ محلية الصنع وقذائف الهاون في قصف مواقع قوات النظام في حي الصناعة، وتمكن من إحراق مقرها هناك فيما تدور اشتباكات في عدة أحياء أخرى من دير الزور.

وتمكن الجيش الحر في محافظة إدلب شمالا من تفجير مستودعات الأسلحة والذخيرة في مجمع الحامدية بمعرة النعمان، كما استهدف بالأسلحة الثقيلة معمل القرميد في ريف إدلب والذي تتمركز فيه قوات النظام.

وفي مدينة الحولة في حمص قامت قوات النظام بقصف البلدة بشكل مكثف كما سمعت أصوات إطلاق نار كثيف.

وأطلق الجيش الحر قذائف الهاون على مواقع قوات النظام وشبيحته في ريف اللاذقية، كما دارت اشتباكات بين الطرفين في تلك المناطق ولم تنعم أحياء برزة والقابون ومخيم اليرموك بهدوء مع تواصل حملة القصف العنيف الذي تقوم به قوات النظام لتلك الأحياء مع استمرار الاشتباكات بين الطرفين على محيط حي برزة، الذي تحاول قوات النظام اقتحامه من عدة محاور.

