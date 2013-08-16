الجيش الحر يحرز تقدماً ملحوظاً في ريف اللاذقية

تمكن الجيش الحر من السيطرة على عدد من المباني في حي القابون الدمشقي، وقصف مبنى كان قناصة قوات النظام يتمركزون فيه، إضافة إلى تدميره آليات عسكرية، فيما شن هجمات على قوات النظام والشبيحة في ريف اللاذقية، حيث تدور معارك شرسة بين قوات النظام والجيش الحر، إذ يقوم الجيش الحر بإطلاق قذائف الهاون والصواريخ على قوات النظام في جبل التركمان وجبل الأكراد.

وشنت قوات النظام حملة قصف عنيف بالطائرات والمدفعية على مناطق في ريف دمشق وحلب، وكذلك قصفت الحويقة بدير الزور. كما خاض الجيش الحر أيضا معارك ضد قوات النظام ولواء أبو الفضل العباس التابع لحزب الله في حي السيدة زينب وسط دمشق، وقد ردت قوات النظام بقصف المنطقة بالإضافة لحي برزة.

ومن جانبها، تحدثت لجان التنسيق المحلية عن إطلاق قوات النظام صواريخ أرض أرض وقنابل فوسفورية على مناطق في ريف دمشق وجبل الزاوية بإدلب, وقد سجلت إصابات عديدة في منطقة الزبداني بريف دمشق بعد تعرضها للقصف من جانب قوات النظام, كما تستمر في قصف أحياء في حلب في وقت قام الجيش الحر بإطلاق الصواريخ على تجمعات القوات والشبيحة.

سياسياً، أكد مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن دمشق تنتظر وصول بعثة مفتشي الأمم المتحدة حول الأسلحة الكيميائية في الأيام القليلة المقبلة، ويأتي الإعلان بعد ساعات من تأكيد الأمم المتحدة أن مغادرة المفتشين باتت وشيكة، وذلك بعد موافقة دمشق على التفاصيل التي تم اقتراحها لضمان أمن المهمة وفاعليتها.