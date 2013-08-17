الأكراد يفاوضون في تركيا لبحث الانضمام للائتلاف السوري

كشف أعضاء في الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض لـ"العربية.نت" عن تشكيل لجنة مشتركة بين الأكراد والائتلاف لمتابعة الأمور على الأرض داخل سوريا وللتفاوض على الانضمام للائتلاف.

وأشار كمال اللبواني، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف إلى "اجتماع في اسطنبول ضم الهيئة السياسية للائتلاف ووفداً كردياً، أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأمور على الأرض، وللتفاوض على الانضمام للائتلاف بحضور ممثل عن الخارجية التركية".

وأشار إلى أن "اللجنة تضم ستة من الوفد الكردي، أبرزهم حكيم بشار ومصطفى جمعة، إضافة إلى ستة من الائتلاف، أبرزهم ميشيل كيلو واللبواني".

ومن مهمة هذه اللجنة حل المشاكل العالقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والكتائب المقاتلة في الميدان، حيث لا تزال المعارك مشتعلة في المنطقة ذات الأغلبية الكردية في سوريا، حيث تجددت اليوم السبت المعارك في محيط مدينة رأس العين (سري كانيه) في محافظة الحسكة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر كردية تشكيل لجنة تقصّي الحقائق شكلها المؤتمر القومي الكردي بهدف الدخول إلى الأراضي السورية لتقصّي حقائق الأحداث الجارية في المناطق الكردية.

وربطت المصادر إرسال اللجنة بتصريحات من رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بإمكانية "دخول قواته إلى المناطق الكردية السورية لمحاربة المتطرفين والدفاع عن الأكراد السوريين في حال ثبوت ارتكاب تلك الجماعات الإسلامية الجرائم والمجازر بحق الشعب الكردي"، ولكن هذه التصريحات من البرزاني لم تلقَ ترحيباً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، لأن حزب الاتحاد لا يقبل أي قوات كردية لا تعمل تحت مظلته.