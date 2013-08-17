قصف على دمشق وريفها والجيش الحر يسقط مقاتلة للنظام

أفاد ناشطون بقيام طائرات النظام بشن 4 غارات على السيدة زينب في دمشق تزامناً مع قصف حي غربة الشمالنة بصواريخ أرض أرض.

وأعلن الجيش الحر عن تدمير رتل كامل لعصابات الأسد صباحاً على طريق المطار كان متجهاً إلى حجيرة لمساندة عصابات الأسد.

كما استهدف الجيش الحر تجمعات الشبيحة في حي جوبر الدمشقي بعدد من قذائف الهاون، وألحق بها إصابات مباشرة.

وفي حمص، قصفت قوات النظام مدينة المشرفة بالمدفعية وراجمات الصواريخ. كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة الدار الكبيرة.

وأفادت لجان التنسيق المحلية بسقوط نحو 46 قتيلاً في محافظات سورية عدة، وتعرضت الحجيرة البلد بريف دمشق لأكثر من ست غارات على البلدة، إضافة لاستهدافها بصاروخي أرض - أرض، تزامن ذلك مع محاولات النظام اقتحام البلدة.

وحل دمار ببلدة مسرابا المتاخمة لمدينة دوما بريف دمشق بعد قصف بالصواريخ على المنازل السكنية بحسب لجان التنسيق المحلية

وفي درعا، سقط عشرات الجرحى جراء القصف الجوي على أحياء طريق السد ومخيم درعا وأحياء درعا البلد ونوى درعا.

أما في ريف اللاذقية، المناطق الساحلية التي تعول عليها قوات النظام، فتشهد بعض قراها اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام في محيط استربة والخراطة، وفقاً للهيئة، وتزامن ذلك مع قصف جوي على جبل الأكراد ومصيف سلمى والقرى المحيطة به.

وفي حلب، قصف الجيش الحر مطار كويرس الذي يحاصره منذ شهور، كما تعرض جبل عزان في ريف حلب لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.