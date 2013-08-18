قوات الأسد تقصف قرى ريف حماة بالبراميل المتفجرة

أفاد مركز حماة الإعلامي بأن طيران النظام يقصف بالبراميل المتفجرة قريتي رسم الورد وقصر ابن وردان في ريف حماة، مضيفاً أن الجيش الحر يقتحم قرية المفكر في ريف حماة الشرقي وسط اشتباكات عنيفة بين الحر والنظام على أطراف قرية بري الشرقي.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بمواصلة قوات النظام قصفها الصاروخي على مخيم اليرموك في دمشق وعلى منطقة برزة بقذائف الهاون.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام في محيط بلدة السبينة وسط قصف عنيف على ريف دمشق، وقامت في ريف درعا بقصف منطقة الشيخ مسكين بالمدفعية الثقيلة.

وفي اللاذقية قامت قوات النظام بقصف قرى ناحية ربيعة قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة وجددت قصفها على مدينة السفيرة بريف حلب من جبل الواحة بالمدفعية الثقيلة.

قذائف على الجولان المحتل وإسرائيل ترد

من جانب آخر أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سقوط قذائف هاون في هضبة الجولان أطلقت من داخل الأراضي السورية، ما دفع بإسرائيل إلى الرد على القصف بالمثل.

وقال المتحدث إن ثلاث قذائف هاون سورية سقطت على الجانب الإسرائيلي من خط فكّ الاشتباك بين الطرفين، ومن ثم ردّ الجنود الإسرائيليون بتوجيه ضربة محددة استهدفت مصدر إطلاق النار وتأكدت من إصابة الهدف.

وقالت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية إن القصف دمّر قاعدة عسكرية سورية.