الائتلاف يحذر من "دوامة من العنف" بلبنان بسبب حزب الله

حذر الائتلاف الوطني السوري من دخول لبنان في "دوامة من العنف" في حال استمرار ميليشيات حزب الله في قتاله إلى جانب قوات النظام في سوريا، معتبرا أن الحزب يرسل مقاتليه إلى "محرقة محتمة".

ووجه أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للإغاثة الإنسانية رسالة إلى المجتمع الدولي مطالبا بالتخفيف من معاناة السوريين، معتبرا أن الإغاثة الأهم للسوريين هي وقف سياسة الدمار والقتل والتهجير التي يتبعها النظام.

تحل مناسبة اليوم العالمي للإغاثة الإنسانية هذا العام، والسوريون ما يزالون يواجهون أفظع كارثة تحل بهم، قتلى وجرحى، يتزايد عددهم يوما بعد آخر، ولاجئون يبحثون عن أرض تحميهم من قصف تفوح منه رائحة الموت في كل مكان.

