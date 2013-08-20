الابراهيمي لن يشارك في محادثات واشنطن وموسكو حول سوريا

ذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن المبعوث الدولي والعربي لسوريا لخضر الابراهيمي لن يشارك في المحادثات التي ستجري بين مسؤولين روس وأميركيين الأسبوع المقبل في لاهاي لبحث عقد مؤتمر "جنيف2" للسلام في سوريا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الابراهيمي "رحب بالمحادثات الثنائية بين موسكو وواشنطن التي ستجري في لاهاي، إلا أنه لن يشارك فيها".

ولم يحدد البيان سبب غياب الابراهيمي لكنه أكد أن الأخير "على اتصال دائم بالسلطات" الروسية والأميركية.

وأضاف المصدر نفسه أن "اجتماعاً آخر للمضي قدماً في التحضيرات لمؤتمر "جنيف 2" يمكن أن يعقد قريباً ولكن لم يتم تحديد موعده ولا مكانه".

وسئل المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي الثلاثاء عن سبب غياب الابراهيمي عن اجتماع لاهاي، فرد أن الأميركيين والروس نظموا اجتماعاً "ثنائيا" مستفيدين من انعقاد مؤتمر وزاري تنظمه هولندا في لاهاي في الذكرى المائة لإنشاء قصر العدل الذي يضم مقر محكمة العدل الدولية.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 28 أغسطس/آب خطاب افتتاح هذا المؤتمر المخصص لـ"التسوية السلمية للخلافات".

وأكد نيسيركي أنه ينبغي عدم "إساءة تفسير" عدم حضور الابراهيمي الذي يواصل العمل في شكل كبير مع موسكو وواشنطن.