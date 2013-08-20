القلق يخيم على "كردستان" بعد موجة نزوح أكراد سوريين

أكد مستشار لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أن نزوحاً جماعياً مفاجئاً لنحو ثلاثين ألف لاجئ كردي سوري يزيد من احتمال تحرك الإقليم لحماية أكراد سوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه دان ماكنورتون، المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن ما يقرب من ثلاثين ألف لاجئ سوري عبروا إلى العراق في الأيام القليلة الماضية، فيما تحدثت منظمات دولية عن فتح مخيم جديد للاجئين نهاية الشهر الحالي.

وقال لاجئون عبروا إلى بلدة فيشخابور بمحافظة دهوك إنهم يهربون من هجمات جبهة النصرة التابعة للقاعدة. وكان بارزاني قد عرض في العاشر من أغسطس/آب الحالي فكرة التدخل عبر الحدود السورية، وأرسل مبعوثين للتحقق من تقارير عن قتل مدنيين.